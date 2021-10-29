Microsoft купила поставщика услуг модерации контента Two Hat

Microsoft закрыла очередную сделку. Новым приобретением стала компания Two Hat Security, разрабатывающая сервис по ИИ-модерации контента. С технологиями Two Hat Microsoft рассчитывает улучшить модерацию контента в играх.

О покупке Two Hat в блоге Microsoft рассказал корпоративный вице-президент по обслуживанию продуктов Xbox Дэйв Маккарти. Условия сделки не разглашаются. Microsoft работала с Two Hat в течение последних нескольких лет над улучшением сообществ Xbox.

Two Hat использует искусственный интеллект для классификации и фильтрации человеческих взаимодействий в сообщениях, видео и другом.

«Например, технология Two Hat помогла сделать глобальные сообщества Xbox, Minecraft и MSN более безопасными для пользователей. Это благодаря ее гибко настраиваемой технологии, которая позволяет пользователю решать, что им удобно, а что нет», – отметил Дэйв Маккарти.

Это приобретение призвано улучшить модерацию контента Microsoft в играх. Компания планирует распространить его на потребительские услуги компании.

Two Hat Security основана в 2021 году. Компания привлекала инвестиции в посевном и А раундах, общий объем привлеченных средств составил $10,7 млн, по данным Crunchbase.

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