Эксперты рассказали, кто из россиян больше всего пострадал от пандемии коронавируса

Россия вошла в число пяти стран Европы с худшими потребительскими настроениями — вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на расчеты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).

По данным исследования, индекс потребительской уверенности россиян во втором квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым кварталом — до минус 30%. Основой для расчетов стал опрос населения, который каждый квартал проводит Росстат. Респондентов спрашивают об общей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и запланированных крупных тратах.

В ходе опроса 43% респондентов заявили, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось. Только 10% верят, что в ближайший год ситуация начнет восстанавливаться.

От кризиса из-за пандемии коронавируса больше всего пострадали люди в возрасте 30–49 лет, отмечают авторы исследования. Часть из этих людей полностью или частично потеряла источники доходов.

Это неблагоприятная тенденция, говорят эксперты: как правило, люди в возрасте 30–49 лет — самая производительная часть общества.

Как отмечается в исследовании, обычно больше всего от кризисов страдают люди старшего возраста. Но в этом году «сравнительно невысокие, но стабильные доходы населения старшего возраста плюс господдержка этой категории в виде длительных оплаченных больничных листов работающим пенсионерам позволили пожилым людям в некоторой степени минимизировать снижение уровня и качества жизни».

Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс потребительской уверенности падал сильнее: в 2015 году — до минус 32%, в 2009 — до минус 35%, а в 1998–1999 годах — до минус 45%. Но особенность этого года — в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал. Такие темпы не имеют аналогов за всю историю расчета данных.

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