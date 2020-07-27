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Эксперты рассказали, кто из россиян больше всего пострадал от пандемии коронавируса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Россия вошла в число пяти стран Европы с худшими потребительскими настроениями — вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на расчеты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).

Эксперты рассказали, кто из россиян больше всего пострадал от пандемии коронавируса

По данным исследования, индекс потребительской уверенности россиян во втором квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым кварталом — до минус 30%. Основой для расчетов стал опрос населения, который каждый квартал проводит Росстат. Респондентов спрашивают об общей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и запланированных крупных тратах.

В ходе опроса 43% респондентов заявили, что за прошедший квартал их материальное положение ухудшилось. Только 10% верят, что в ближайший год ситуация начнет восстанавливаться.

От кризиса из-за пандемии коронавируса больше всего пострадали люди в возрасте 30–49 лет, отмечают авторы исследования. Часть из этих людей полностью или частично потеряла источники доходов.

Это неблагоприятная тенденция, говорят эксперты: как правило, люди в возрасте 30–49 лет — самая производительная часть общества. 

Как отмечается в исследовании, обычно больше всего от кризисов страдают люди старшего возраста. Но в этом году «сравнительно невысокие, но стабильные доходы населения старшего возраста плюс господдержка этой категории в виде длительных оплаченных больничных листов работающим пенсионерам позволили пожилым людям в некоторой степени минимизировать снижение уровня и качества жизни».

Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс потребительской уверенности падал сильнее: в 2015 году — до минус 32%, в 2009 — до минус 35%, а в 1998–1999 годах — до минус 45%. Но особенность этого года — в стремительности падения: показатель рухнул всего за один квартал. Такие темпы не имеют аналогов за всю историю расчета данных. 

Фото: Zhuravlev Andrey / Shutterstock

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