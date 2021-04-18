«Рост путешествий, которого мы никогда не видели»: Airbnb сообщила о необходимости привлечь миллионы новых хостов

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески сказал, что компании нужно привлечь для работы в сервисе миллионы дополнительных хостов. Это необходимо для удовлетворения растущего спроса, отметил он в разговоре с CNBC.

Новые хозяева, которые предоставят пользователям сервиса квартиры, необходимы для размещения гостей. Путешествия снова набирают обороты после карантинных и других ограничений, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году, отметил Чески.

«Чтобы удовлетворить спрос, в ближайшие годы нам понадобятся еще миллионы хостов, — сказал Чески в программе TechCheck телеканала. — Я думаю, что у нас, вероятно, возникнет проблема высшего класса: когда на Airbnb, вероятно, будет больше гостей, чем хозяев. Мы думаем, что скоро произойдет рост путешествий, которого мы еще никогда не видели. Мы прилагаем все усилия, чтобы привлечь на платформу больше хостов».

Сейчас на Airbnb насчитывается четыре миллиона хостов.

Индустрия туризма набирает обороты на фоне растущего процента американцев, которые делают прививку от коронавируса, а также послаблений режима ограничений со стороны властей. Однако если другие игроки отрасли строят недвижимость или добавляют рейсы для удовлетворения спроса, Airbnb нужно добиться желания людей открыть свои дома для путешественников, отмечает CNBC.

Чески отметил, что Airbnb вряд ли предложит «множество стимулов» для привлечения новых хозяев, поскольку уже существует огромный спрос на услуги сервисов. «Я думаю, что все, что нам нужно сделать — это просто продолжить рассказывать нашу историю об Airbnb и преимуществах хостинга. Мы наблюдаем большой интерес», — сказал он.

Для привлечения хостов Airbnb запустила рекламную кампанию «Стало возможным благодаря хозяевам». Компания выпустила множество рекламных объявлений с фотографиями гостей Airbnb, проживающих в домах по всему миру, чтобы вызвать чувство ностальгии.

Ранее об аналогичной проблеме сообщила компания Uber. Компания вложила 250 миллионов долларов в направление привлечения водителей. Представители сервиса сообщили, что наблюдают быстрое восстановление потребительского спроса на мобильность. Это превышает как уровень доступности водителей, так и возможности курьеров.

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Фото: AlesiaKan / Shutterstock