«Есть несостыковки»: в Минцифры хотят разрешить удалять предустановленные отечественные приложения

Производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart-TV будут обязаны обеспечить удаляемость предустановленных российских приложений. При этом вендоры смогут взимать с разработчиков дополнительную плату за «более благоприятные условия» установки.

Данные предложения содержатся в проекте поправок в постановление правительства о предустановке отечественных приложений, предложенным Минцифры, пишет «Коммерсантъ». Документ был опубликован 19 апреля на сайте regulation.gov.ru, но уже 23 апреля удален с сайта, сообщает издание.

Документ направлен на согласование в ФАС, Минэкономики, Роспотребнадзор и профильные ассоциации, он будет доработан с учетом замечаний, пояснили «Коммерсанту» в Минцифры, не раскрыв причину удаления проекта с сайта. Представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко отказался прокомментировать ситуацию.

Поправки могут быть связаны с недавним скандалом, в котором оказалась замешана компания Samsung: на смартфоны корейского производителя были установлены неудаляемые приложения «Яндекса». Согласно новому проекту, производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV должны будут обеспечить возможность удаления всех предустановленных приложений.

Кроме того, вендоры смогут брать с разработчиков обязательных отечественных приложений плату за установку их сервисов на «более благоприятных условиях», чем софт самого производителя или владельца операционной системы. Это может вызвать несостыковки, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: по его мнению, в текущей редакции документа таким условием может стать что угодно — от размещения на первом экране наравне, например, с приложениями Google до невозможности удалить приложения.

Чтобы не допустить двоякости трактовки, этот тезис может быть сформулирован точнее, добавили в Минцифры, отметив, что требование сделать приложения удаляемыми касается как российских программ, предустановленных по закону, так и любых других.

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Фото: Violin / Depositphotos.