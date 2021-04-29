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Всё ради импортозамещения: «Сбербанк» хотят заставить перейти на отечественное ПО

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ намерен в ближайшее время обратиться к правительству РФ с просьбой проконтролировать стратегию «Сбербанка» по закупкам оборудования и ПО.

Всё ради импортозамещения: «Сбербанк» хотят заставить перейти на отечественное ПО

В настоящий момент «Сбербанк» отсутствует в списке госкомпаний, которые к 2024 году будут обязаны закупать российские цифровые решения в объёме не менее 70% от общего, пишут «Ведомости».

Директор центра Илья Массух заявил «Ведомостям», что до апреля 2020 года «Сбербанк» принадлежал ЦБ и, таким образом, не являлся госкомпанией формально, поэтому не попал в список. После продажи «Сбербанка» государству соответствующих корректировок перечня компаний также не было, добавил Массух.

«Сбербанк» – системообразующий банк, поэтому важно, чтобы его деятельность соответствовала общей логике государственной политики. Формально «Сбер» сейчас ничего не нарушает. Только морально», — отметил общественный деятель.

В пресс-службе «Сбербанка» сообщили «Ведомостям», что «закупочная деятельность организации полностью соответствует нормам законодательства в сфере закупок и требованиям правительства, направлена на реализацию принципов открытости и поддержания конкуренции при проведении закупочных процедур».

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Фото: Primakov / Shutterstock.

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