Российские IT-компании указали на риски при изменении реестра отечественного ПО

Предполагаемые изменения в законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» могут привести к тому, что в реестр отечественного софта попадут иностранные решения, предупреждает Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП).

Госдума рассматривает проект изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Нововведения могут открыть доступ в реестр отечественного ПО решениям компаний с долей иностранцев выше 50%, считают в АРПП «Отечественный софт».

Ассоциация направила письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором указала, что из-за новых правил иностранцам будет достаточно оформить передачу прав на решение своей российской «дочке», пишет РБК со ссылкой на это письмо.

Согласно проекту закона, предлагается отменить правило, по которому в реестре могут быть только компании с долей российских бенефициаров выше 50%. Как уточняется в пояснительной записке, российские компании со значительной долей акций в свободном обращении фактически не могут считаться разработчиками отечественного ПО.

Для преодоления этого барьера проект предлагает закрепить понятия «контроль» и «участие».

«Для российских IT-компаний будет создан стимул для выхода на биржи, что позволит привлечь дополнительные отечественные и зарубежные инвестиции и приведет к ускоренному развитию отечественных технологий», — говорится в пояснительной записке.

В АРПП обратили внимание, что в версии законопроекта не указано, что речь идет только о компаниях с листингом на российских биржах. Ассоциация просит прописать в документе этот пункт.

В начале месяца письмо с аналогичными замечаниями было направлено главе думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

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