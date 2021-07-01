Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Малый бизнес сможет закупать отечественное ПО за полцены

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования закупок российского программного обеспечения (ПО) для малых и средних предприятий. На финансирование этой меры поддержи до 2024 года будет выделено 7 млрд рублей.

Малый бизнес сможет закупать отечественное ПО за полцены

Ожидается, что принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения и поддержит отечественный ИТ-сектор. 

«Величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства. 

На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022 году — 2 млрд рублей, в 2023 году — 2 млрд рублей, в 2024 году — 2 млрд рублей (всего 7 млрд рублей). 

Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.

В мае правительство также утвердило субсидии бизнесу за внедрение искусственного интеллекта. На эту меру поддержки до 2024 года выделят 5,26 млрд рублей. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Неоновая колбаса от «Самоката»: сервис показал продукты в формате NFT
  2. 2 25 крупнейших провалов Amazon под управлением Джеффа Безоса
  3. 3 Digital-зрелость: как узнать, на каком этапе цифровой трансформации находится бизнес
  4. 4 3 вопроса о премиях: за что платить, как платить при увольнении и вернуть при переплате?
  5. 5 Сбербанк запустил оплату по QR-коду в C2B
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

01 июля 2021

Акселератор сферы услуг Ленинградской области 2021

05 июля 2021

Скаутинг FinTech-проектов

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ