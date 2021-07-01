Малый бизнес сможет закупать отечественное ПО за полцены

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила субсидирования закупок российского программного обеспечения (ПО) для малых и средних предприятий. На финансирование этой меры поддержи до 2024 года будет выделено 7 млрд рублей.
Ожидается, что принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения и поддержит отечественный ИТ-сектор.
«Величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022 году — 2 млрд рублей, в 2023 году — 2 млрд рублей, в 2024 году — 2 млрд рублей (всего 7 млрд рублей).
Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.
В мае правительство также утвердило субсидии бизнесу за внедрение искусственного интеллекта. На эту меру поддержки до 2024 года выделят 5,26 млрд рублей.
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Фото: Unsplash
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