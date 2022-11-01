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Минцифры попросило бизнес определить самые перспективные ОС

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Минцифры узнало у бизнеса и разработчиков, какой софт следует выбрать для «целевых» российских операционных систем, пишет «Коммерсантъ». Эксперты полагают, опрос ставил перед собой цели определить готовность компаний отказаться от софта и ОС Microsoft.

Минцифры попросило бизнес определить самые перспективные ОС

В марте корпорация объявила о приостановке продаж и предоставления услуг на территории России. При этом компания отказалась полностью покидать страну и продолжила бизнес для клиентов, не попадающих под санкции. А в октябре в российских магазинах снова появился офисный пакет Microsoft 365.

Один из источников издания рассказал, что Минцифры еще в июле заказало исследование у Центра компетенций по импортозамещению в ИКТ (ЦКИКТ). Ведомство рассчитывало выявить наиболее перспективные ОС для господдержки. После этого планируется принудить разработчиков адаптировать свое ПО под эти системы, добавил собеседник издания. Сейчас в реестре ПО около 13,9 тысяч продуктов и 4,4 тысячи правообладателей. Из них более 50 ОС.

По результатам опроса были определены три операционные системы на базе Linux: Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («БазАльт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»).

По словам генерального директора Factory5 Дениса Касимова, власти могли проводить такой опрос, чтобы понять, насколько бизнес готов отказаться от Windows.

Фото на обложке: NicoElNino / Shutterstock

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