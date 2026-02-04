Минцифры расширило «белый список» сайтов, доступных при отключении интернета: в нём появились Самокат и Бургер Кинг
Минцифры обновило «белый список» сайтов в 2026 году
Правительство расширило перечень цифровых платформ, которые входят в так называемый «белый список». В обновлённый перечень вошли банки, службы доставки, СМИ, государственные сервисы и крупные торговые компании. Эти ресурсы продолжают работать даже в условиях ограничений связи — для сохранения доступа к базовым цифровым функциям государства и экономики.
В обновлённый список добавили банки, доставку и торговые сервисы
В очередную волну расширения перечня включены:
Банки и финсервисы:
- «ВТБ»;
- «ПСБ»;
-
«Росагролизинг».
Службы доставки:
- «СДЭК»;
- «Купер»;
-
«Самокат».
Ритейл и общепит:
- «Детский мир»;
- «Бургер Кинг»;
-
«Мегамаркет»
В «белый список» также вошли медиаресурсы:
- медиахолдинг «ВГТРК»;
- телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ»;
- издания «Коммерсант» и «Парламентская газета»;
-
дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».
Государственные сервисы и документооборот вошли в обновлённый список
В перечень включены сервисы ФНС России для налогоплательщиков, ГИС ЖКХ, железнодорожный перевозчик Гранд Сервис Экспресс, операторы электронного документооборота Тензор и СКБ Контур, а также мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса.
Кроме того, в список вошёл ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.
Минцифры использует жёсткий регламент при отборе сайтов
В Минцифры России пояснили, что перечень формируется на основании популярности сервисов, предложений федеральных и региональных органов власти и согласования с ведомствами, отвечающими за безопасность.
Других способов попасть в список не существует — процесс строго регламентирован.
Ключевое условие включения — все вычислительные мощности сервиса должны находиться на территории России.
Механизм доступа к «белому списку» единый для всех операторов
Название «белый список» — неофициальное. Оно используется для обозначения разрешённых ресурсов. Сервисы из перечня остаются доступными даже при отключениях мобильного интернета или в чрезвычайных ситуациях.
Механизм одинаков для всех операторов связи: трафик проходит через фильтр, который пропускает только разрешённые домены. Операторы не могут менять состав списка — они лишь применяют настройки в своих сетях.
«Белый список» расширяют с осени 2025 года
Первый вариант списка Минцифры опубликовало 5 сентября 2025 года. После этого его дополняли в ноябре и декабре. Основная логика механизма — сохранить доступ к ключевым источникам информации и базовым цифровым услугам в условиях ограничений мобильного интернета.
При этом ресурсы, не включённые в перечень, включая Telegram и большинство сервисов малого бизнеса, в такие периоды остаются недоступными.
В обзоре Russian Business — перечень сайтов, вошедших в предыдущие публикации «белого списка».
