Минцифры обновило «белый список» сайтов в 2026 году

Правительство расширило перечень цифровых платформ, которые входят в так называемый «белый список». В обновлённый перечень вошли банки, службы доставки, СМИ, государственные сервисы и крупные торговые компании. Эти ресурсы продолжают работать даже в условиях ограничений связи — для сохранения доступа к базовым цифровым функциям государства и экономики.

В обновлённый список добавили банки, доставку и торговые сервисы

В очередную волну расширения перечня включены:

Банки и финсервисы:

«ВТБ»;

«ПСБ»;

«Росагролизинг».





Службы доставки:

«СДЭК»;

«Купер»;

«Самокат».





Ритейл и общепит:

«Детский мир»;

«Бургер Кинг»;

«Мегамаркет»





В «белый список» также вошли медиаресурсы:

медиахолдинг «ВГТРК»;

телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ»;

издания «Коммерсант» и «Парламентская газета»;

дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».





Государственные сервисы и документооборот вошли в обновлённый список

В перечень включены сервисы ФНС России для налогоплательщиков, ГИС ЖКХ, железнодорожный перевозчик Гранд Сервис Экспресс, операторы электронного документооборота Тензор и СКБ Контур, а также мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса.

Кроме того, в список вошёл ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

Минцифры использует жёсткий регламент при отборе сайтов

В Минцифры России пояснили, что перечень формируется на основании популярности сервисов, предложений федеральных и региональных органов власти и согласования с ведомствами, отвечающими за безопасность.

Других способов попасть в список не существует — процесс строго регламентирован.

Ключевое условие включения — все вычислительные мощности сервиса должны находиться на территории России.

Механизм доступа к «белому списку» единый для всех операторов

Название «белый список» — неофициальное. Оно используется для обозначения разрешённых ресурсов. Сервисы из перечня остаются доступными даже при отключениях мобильного интернета или в чрезвычайных ситуациях.

Механизм одинаков для всех операторов связи: трафик проходит через фильтр, который пропускает только разрешённые домены. Операторы не могут менять состав списка — они лишь применяют настройки в своих сетях.

«Белый список» расширяют с осени 2025 года

Первый вариант списка Минцифры опубликовало 5 сентября 2025 года. После этого его дополняли в ноябре и декабре. Основная логика механизма — сохранить доступ к ключевым источникам информации и базовым цифровым услугам в условиях ограничений мобильного интернета.

При этом ресурсы, не включённые в перечень, включая Telegram и большинство сервисов малого бизнеса, в такие периоды остаются недоступными.

В обзоре Russian Business — перечень сайтов, вошедших в предыдущие публикации «белого списка».