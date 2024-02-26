В Минэке не поддержали ограничения для «недружественных» коллекторов

Российский Минэк выступил против запрета для имеющих связи с иностранцами банков, микрофинансовых организаций (МФО) и коллекторов на сбор долгов с граждан, пишет РБК со ссылкой на отзыв ведомства на проект президентского указа, подготовленный Минюстом.

Ранее в январе Министерство юстиций РФ разработало документ об ограничениях для «недружественных» взыскателей. Он должен работать как антисанкционная мера.

Минэкономразвития, в свою очередь, предъявило ряд доводов о «неоднозначной обоснованности» проекта указа о запрете на работу недружественных коллекторов.

Во-первых, в РФ уже есть ограничения на вывод средств за пределы страны для нерезидентов из государств, которые российские власти считают недружественными. Такие ограничения введены отдельными указами президента. Помимо этого, действует законодательство, защищающее российских должников во взаимодействии с коллекторами. Это профильный закон «О взыскании» (230-ФЗ).

Во-вторых, новые регулирующие механизмы могут ограничить права юридических лиц с иностранным участием (в частности, банков) как кредиторов. Из-за этого они будут вынуждены продавать проблемные задолженности тем коллекторским агентствам, которых запрет не коснется.



В-третьих, министерство не поддерживает новое регулирование в формате указа президента, «если оно не носит очевидный антисанкционный характер».

Таким образом, Минэкономразвития не поддерживает документ Минюста, однако выражает готовность изучить иные инициативы по регулированию в области взыскания.

В Национальном совете финансового рынка (НСФР), в котором состоят крупные российские банки, также не согласны с предложениями Минюста. По словам председателя организации Андрея Емелина, инициатива чрезмерно жесткая.

«На коллекторском рынке не зафиксировано никаких фактов подобного умышленного вывода, и коллекторы не обращались в правительственную подкомиссию за разрешениями на вывод дивидендов, насколько я знаю», — отмечает Емелин.

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