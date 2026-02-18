Минобрнауки: частным вузам нужно развивать технаправления

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков рекомендовал частным вузам увеличить подготовку специалистов, востребованных экономикой — прежде всего по техническим направлениям. Это заявление прозвучало после того, как министерство получило право регулировать количество платных мест в университетах. На это фоне частные вузы могут потерять около пятой части мест на социогуманитарных программах.

Частные вузы должны учитывать потребности экономики при открытии направлений

Министр предложил негосударственным вузам пересмотреть структуру подготовки кадров. По его словам, при «раздутом социально-экономическом блоке» логично ориентироваться на прогнозы рынка труда на ближайшие пять–десять лет, закрывать одни программы и запускать другие.

Минобрнауки готово проводить такую работу совместно с университетами, при необходимости привлекая коллег из Минтруда. При этом глава ведомства подчеркнул: сфера высшего образования должна быть не просто средством заработка денег — она должна приносить пользу обществу.

Социогуманитарные направления попали под сокращение

В 2026 году Министерство науки и высшего образования впервые получило право определять количество платных мест в подведомственных вузах. Сокращение платного приёма затронуло 40 специальностей, большинство из которых относятся к социально-экономическим и гуманитарным. Среди наиболее популярных — юриспруденция, менеджмент и экономика.

Чаще всего негосударственные вузы открывают именно такие специальности. В прошлую приемную кампанию частные университеты приняли на эти направления 156,9 тыс. человек — это 61,6% от общего приёма по ним. С учётом сокращения на 20% платный набор в негосударственном секторе в 2026 году может снизиться примерно на 31,4 тыс. мест.

Заочное обучение считается менее качественным

Валерий Фальков указал, что в последние годы рост числа студентов происходил в основном за счёт платного приема. При этом проблемные зоны качества во многом связаны с заочной формой обучения.

По его словам, заочное платное образование, которое для многих частных вузов является доминирующим, находится в зоне пристального внимания министерства. В 2027 году ведомство вновь будет распределять платные места, и университетам рекомендовано более тщательно планировать набор и отбор абитуриентов.

В частных вузах обучаются 13% студентов

По данным министерства, в 2025 году в частных вузах обучались 646,2 тыс. человек. Сектор представлен 257 университетами и 102 филиалами. Негосударственные учреждения составляют 34% от общего числа вузов, однако на их долю приходится лишь 13% всех студентов.

Значительная часть образовательных программ сосредоточена в социогуманитарном блоке — по оценке министерства, именно в этих направлениях наблюдается избыток выпускников.

Контекст

Сокращение платных мест в 2026 году стало первым шагом к новой модели регулирования образования. По оценке министерства, перераспределение должно изменить структуру платного высшего образования.

Игроки рынка также говорят о том, что технические специальности становятся все более востребованными. Причём речь не только о цифровых специалистах, но и инженерах и рабочих. Подробнее — в обзоре на рынок труда в 2026 году от Russian Business.