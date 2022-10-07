Brand Analytics: число активных авторов в Telegram выросло на 58% с начала спецоперации

Активных авторов в Telegram стало в полтора раза больше с начала спецоперации, подсчитали в Brand Analytics. Рост рекордный среди всех платформ, ему способствовала в том числе блокировка в России зарубежных соцсетей.
Данные аналитического агентства касаются именно русскоязычного сегмента Telegram, говорится в исследовании. Активных авторов в нем стало на 58% больше в период с февраля по сентябрь 2022 года, они стали публиковать на 24% больше контента.
В Brand Analytics рост связали с блокировкой в России некоторых зарубежных соцсетей, а Telegram назвали «ключевым источником оперативной новостной информации».
Ростом за анализируемый период также отметились «ВКонтакте» и «Одноклассники», причем первая является лидером по абсолютным показателям. В других популярных соцсетях, таких как Twitter, активность авторов и их число упали. То же касается видеохостинга YouTube, где число активных авторов снизилось на 31%.
Фото на обложке: New Africa /
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