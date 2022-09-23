IT-специалистов, сотрудников телеком-операторов и банков освободят от мобилизации — Минобороны

Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под частичную мобилизацию. Это сотрудники сферы информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих СМИ и банков.

Привлекаться на военную службу не будут сотрудники:

аккредитованных организаций, работающих в сфере IT. При этом они должны быть задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

российских операторов связи, которые обеспечивают устойчивость, безопасность и целостность функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;

системообразующих организациий в сфере информации и связи, а также учредители и издатели зарегистрированного СМИ;

организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Компаниям необходимо подать списки по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

В Минцифры также добавили, что среди специалистов IT, связи и медиа отсрочку от частичной мобилизации могут получить сотрудники, которые имеют соответствующее высшее образование и трудятся полный день.

Как сообщалось ранее, российский бизнес начал подготовку к возможной мобилизации своих сотрудников. Компании из разных отраслей рассчитывают получить бронь для работников (запрет призыва), для этого предприятия создают списки тех, кто может быть мобилизован, и обращаются и в профильные отраслевые ассоциации, объясняя собственную социальную или стратегическую значимость.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тыс. человек.

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