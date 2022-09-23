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IT-специалистов, сотрудников телеком-операторов и банков освободят от мобилизации — Минобороны

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минобороны уточнило список категорий работников, которые не попадут под частичную мобилизацию. Это сотрудники сферы информационных технологий, российских операторов связи, системообразующих СМИ и банков.

IT-специалистов, сотрудников телеком-операторов и банков освободят от мобилизации — Минобороны

Привлекаться на военную службу не будут сотрудники:

  • аккредитованных организаций, работающих в сфере IT. При этом они должны быть задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;
  • российских операторов связи, которые обеспечивают устойчивость, безопасность и целостность функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;
  • системообразующих организациий в сфере информации и связи, а также учредители и издатели зарегистрированного СМИ;
  • организаций, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Компаниям необходимо подать списки по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

В Минцифры также добавили, что среди специалистов IT, связи и медиа отсрочку от частичной мобилизации могут получить сотрудники, которые имеют соответствующее высшее образование и трудятся полный день. 

Как сообщалось ранее, российский бизнес начал подготовку к возможной мобилизации своих сотрудников. Компании из разных отраслей рассчитывают получить бронь для работников (запрет призыва), для этого предприятия создают списки тех, кто может быть мобилизован, и обращаются и в профильные отраслевые ассоциации, объясняя собственную социальную или стратегическую значимость. 

Президент России Владимир Путин объявил о частичной военной мобилизации 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тыс. человек.

Фото на обложке: Unsplash

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