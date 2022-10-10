Россияне стали больше пользоваться соцсетями после объявления частичной мобилизации

Россияне проводили в Telegram после 21 сентября в среднем на 28% больше, чем в феврале. В TikTok, несмотря на все его ограничения, россияне в среднем проводили 71 минуту, сообщили «Ведомости».

Пользователи «В контакте» и «Одноклассников» заходили в эти соцсети в сентябре в среднем на 46 и 29 минут соответственно. Относительно февраля у «В контакте» показатель незначительно вырос – на 2%, а у «Одноклассников» упал на 9%.

Наиболее сильное падение показали запрещенные в России соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) — 16 и 7 минут соответственно.

Эксперты уверены, что рост времени потребления соцсетей связан с повышенным интересом россиян к новостному контенту и усилением потребности в общении после объявления частичной мобилизации.

В июне 21% российских компаний малого и среднего бизнеса полностью сократили бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях. Еще 53% таких рекламодателей урезали расходы на продвижение в соцсетях на 10–60%.

В июле группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает ведение бизнеса в запрещенных на территории России социальных сетях. Согласно документу, банки и финансовые организации должны будут прекратить обслуживать счета компаний, которые оказывают услуги, используя запрещенные в России сайты.