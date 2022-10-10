Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне стали больше пользоваться соцсетями после объявления частичной мобилизации

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На фоне частичной мобилизации граждане России стали чаще пользоваться соцсетями и мессенджерами. Среднесуточное время увеличилось до 61 минуты. В лидерах — Telegram и TikTok.

Россияне стали больше пользоваться соцсетями после объявления частичной мобилизации

Россияне проводили в Telegram после 21 сентября в среднем на 28% больше, чем в феврале. В TikTok, несмотря на все его ограничения, россияне в среднем проводили 71 минуту, сообщили «Ведомости».

Пользователи «В контакте» и «Одноклассников» заходили в эти соцсети в сентябре в среднем на 46 и 29 минут соответственно. Относительно февраля у «В контакте» показатель незначительно вырос – на 2%, а у «Одноклассников» упал на 9%.

Наиболее сильное падение показали запрещенные в России соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) — 16 и 7 минут соответственно. 

Эксперты уверены, что рост времени потребления соцсетей связан с повышенным интересом россиян к новостному контенту и усилением потребности в общении после объявления частичной мобилизации.

  • В июне 21% российских компаний малого и среднего бизнеса полностью сократили бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях. Еще 53% таких рекламодателей урезали расходы на продвижение в соцсетях на 10–60%.
  • В июле группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает ведение бизнеса в запрещенных на территории России социальных сетях. Согласно документу, банки и финансовые организации должны будут прекратить обслуживать счета компаний, которые оказывают услуги, используя запрещенные в России сайты.

Фото на обложке: A_B_C / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мошенники стали предлагать услуги «эвакуации» из России
  2. 2 Льготный кредит можно тратить на НДС, Clearstream возобновил расчеты с расписками РФ: главное для бизнеса 9 октября
  3. 3 Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?
  4. 4 Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией: что это значит?
  5. 5 Пермские ученые разработали робота-пациента для будущих стоматологов

ВОЗМОЖНОСТИ

10 октября 2022

Всероссийский конкурс «Твоё дело. Молодой предприниматель России»

10 октября 2022

«Полюс хакатон»

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

Все ВОЗМОЖНОСТИ