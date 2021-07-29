Вышки сотовой связи в России будут питать энергией солнца. Проект в первую очередь реализуют в труднодоступных районах, где подключение к электросетям невозможно.
О переводе базовых станций на питание от солнечных батарей сообщили в МТС. Первый такой объект уже заработал на горе Лысой Туапсинского района Краснодарского края. В течение месяца компания модернизирует станции в Геленджикском районе и рядом с Горячим Ключом.
«Комбинированный способ подачи энергии обеспечивает круглосуточную и всесезонную работу сети даже в самых труднодоступных районах. Современные технологии солнечной энергетики сегодня позволяют развивать подобные проекты на юге, а мы можем одновременно решать вопросы цифрового неравенства и оптимизации расходов при развитии сетей в таких некоммерческих местах», – отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Питание вышек сотовой связи энергией солнца обеспечит близлежащие районы стабильной связью и мобильным интернетом. Кроме того – нивелирует проблемы доставки топлива в труднодоступные районы и минимизирует вредные выбросы в атмосферу от его переработки.
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