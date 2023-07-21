Мосбиржа начала расчет первого в России индекса коммерческой недвижимости. Он основан на данных о стоимости складских объектов, построенных позже 2010 года и общей площадью не менее 20 тыс. кв. м.

Мосбиржа запустила расчет нового индекса под кодом CREI, сообщила пресс-служба площадки.

Первый в России индекс коммерческой недвижимости рассчитывается на основе данных о стоимости складских объектов. Эти данные предоставляют профессиональные участники рынка, уточнили в Мосбирже.

При расчете индекса учитываются данные о стоимости объектов, построенных не ранее 2010 года и общей площадью не менее 20 тыс. кв. м. Расчет индекса производится один раз в месяц, база расчета индекса пересматривается один раз в квартал.

В июне Мосбиржа запустила бета-версию «Трейд Радара» – аналога терминала Bloomberg. Информационный ресурс поможет инвесторам получать релевантные данные о состоянии фондового рынка, проводить технический анализ, просматривать историю сделок.

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