СМИ узнали о возможном моратории на штрафы для компаний за провал вакцинации

Минпромторг хочет попросить региональные власти сдвинуть сроки вакцинации 60% сотрудников общепита и ретейла или ввести мораторий на штрафы за невыполнение этого показателя.

Многие компании не успевают вакцинировать своих работников из-за сезона отпусков, дефицита вакцины в регионах и невозможности поставить прививку оперативно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание, которое прошло 12 июля у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

По данным собеседников издания, обязательная вакцинация 60% работников розничной торговли, общепита, сферы услуг и ряда других отраслей введена в 22 регионах. Срок прививки первым компонентом — 15–31 июля. В Москве привить первым компонентом 60% персонала компании должны к 15 июля. По данным Минпромторга, продовольственные сети в Москве успели вакцинировать 25% работников, непродовольственные — 45%. Показатели Московской области — 28% и 42%, в целом по стране — примерно 5% и 27,5% соответственно. Собеседник в госорганах отметил «общую неадекватность статистики» по прививкам, как у компаний, так и у властей.

В ряде регионов наблюдается дефицит вакцин, утверждают источники газеты, это, например, Краснодарский и Хабаровский края, Ростовская, Брянская, Тамбовская, Кемеровская области, Сахалин, Алтай. Так, на работающий в Омске крупный торгцентр было выдано около 20 доз, говорилось на совещании.

Как выяснила газета, Минпромторг готов обратиться к властям регионов, где сложился дефицит вакцин, с просьбой сдвинуть сроки обязательной вакцинации либо отказаться от штрафных санкций за их нарушение. Собеседники газеты добавили, что может быть введен неофициальный мораторий на штрафы в отношении предприятий, которые не успели вакцинировать 60% персонала по объективным причинам.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что Минпромторг пойдет навстречу бизнесу при объективных сложностях — например, согласует новые реалистичные сроки. Партнер OneStory Ольга Сумишевская отметила, что компании смогут оспорить штрафы за срывы сроков в суде, если те случатся не по их вине.

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Фото: fotodrobik/Shutterstock