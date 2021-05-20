Моргенштерн открыл охранное предприятие под брендом «Кайф»

На сайте предприятия рассказано, какие услуги оно предлагает: можно, например, заказать вертолет, кортеж с охраной или личного телохранителя. Лицензия Kaif Security позволяет его сотрудникам носить огнестрельное гладкоствольное и нарезное оружие, пишет Mash.

Рэпер Моргенштерн владеет рестораном под брендом «Кайф» Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве. На имя Алишера зарегистрирован товарный знак «Моргенштерн», под которым он может выпускать зубную пасту, алкоголь, а также заниматься ивент-менеджментом и предоставлять рекламные услуги.

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Фото на обложке: сайт Kaif