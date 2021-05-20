Моргенштерн открыл охранное предприятие под брендом «Кайф»

Рэпер Алишер Моргенштерн открыл частное охранное предприятие (ЧОП) под собственным брендом «Кайф». Kaif Security предлагает «защиту объектов любого типа», сказано на сайте организации.
На сайте предприятия рассказано, какие услуги оно предлагает: можно, например, заказать вертолет, кортеж с охраной или личного телохранителя. Лицензия Kaif Security позволяет его сотрудникам носить огнестрельное гладкоствольное и нарезное оружие, пишет Mash.
Рэпер Моргенштерн владеет рестораном под брендом «Кайф» Kaif Provenance на Большой Дмитровке в Москве. На имя Алишера зарегистрирован товарный знак «Моргенштерн», под которым он может выпускать зубную пасту, алкоголь, а также заниматься ивент-менеджментом и предоставлять рекламные услуги.
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