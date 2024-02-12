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Мосбиржа обновит методику расчета своего основного индекса и создаст Центр корпоративной информации эмитентов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Группа «Московская Биржа» выступила сегодня с двумя важными заявлениями: о разработке Центра корпоративной информации (ЦКИ) и о новой методике расчета основного фондового индекса. Последний вступит в силу 21 февраля, а ЦКИ планируется запустить до конца года.

Мосбиржа обновит методику расчета своего основного индекса и создаст Центр корпоративной информации эмитентов

ЦКИ задуман Мосбиржей как удобный информационный хаб, который соберет, а затем будет хранить и предоставлять клиентам полный спектр данных об эмитентах и ценных бумагах: рейтинги, скоринги, классификаторы, данные отчетности по МСФО и РСБУ, финансовые показатели, мультипликаторы и иные коэффициенты.

Предусмотрена также публикация «календарей событий», где отметят даты или решения по выплате дивидендов по акциям и купонов по долговым бумагам;собранию акционеров или владельцев облигаций; проведению выкупов, оферт, конвертации ценных бумаг; слияниям, поглощениям и реорганизации компаний.

Пересмотр методики расчета основного фондового индекса биржи — Индекса Мосбиржи — связан с желанием «предоставить возможность акциям с более высокими показателями free-float и ликвидности быть включенными в индексы биржи».

Согласно нововведению при расчетах Индекса Мосбиржи (топ-50 акций крупнейших эмитентов) и Индекса широкого рынка (топ-100 акций эмитентов с free-float не ниже 5%) теперь при достижении в рейтингах предельного количества акций некоторые индикаторы, необходимые для попадания в списки, применяться не будут.

Это означает, что давно попавшие в индексы акции могут уступить место «новичкам» с более высокими показателями ликвидности и капитализации бумаг в свободном обращении.

Фото на обложке: Unsplash

 

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