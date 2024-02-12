Мосбиржа обновит методику расчета своего основного индекса и создаст Центр корпоративной информации эмитентов

Группа «Московская Биржа» выступила сегодня с двумя важными заявлениями: о разработке Центра корпоративной информации (ЦКИ) и о новой методике расчета основного фондового индекса. Последний вступит в силу 21 февраля, а ЦКИ планируется запустить до конца года.
ЦКИ задуман Мосбиржей как удобный информационный хаб, который соберет, а затем будет хранить и предоставлять клиентам полный спектр данных об эмитентах и ценных бумагах: рейтинги, скоринги, классификаторы, данные отчетности по МСФО и РСБУ, финансовые показатели, мультипликаторы и иные коэффициенты.
Предусмотрена также публикация «календарей событий», где отметят даты или решения по выплате дивидендов по акциям и купонов по долговым бумагам;собранию акционеров или владельцев облигаций; проведению выкупов, оферт, конвертации ценных бумаг; слияниям, поглощениям и реорганизации компаний.
Пересмотр методики расчета основного фондового индекса биржи — Индекса Мосбиржи — связан с желанием «предоставить возможность акциям с более высокими показателями free-float и ликвидности быть включенными в индексы биржи».
Согласно нововведению при расчетах Индекса Мосбиржи (топ-50 акций крупнейших эмитентов) и Индекса широкого рынка (топ-100 акций эмитентов с free-float не ниже 5%) теперь при достижении в рейтингах предельного количества акций некоторые индикаторы, необходимые для попадания в списки, применяться не будут.
Это означает, что давно попавшие в индексы акции могут уступить место «новичкам» с более высокими показателями ликвидности и капитализации бумаг в свободном обращении.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года — Reuters
- 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 3 Как сохранить и приумножить капитал в нестабильное время
- 4 Аналитики назвали стоимость свидания на 14 февраля в разных регионах России
- 5 Мобильная ОС «Аквариуса», «Билайн» нарастил долю в «Платформкрафт»: главное 12 февраля
ВОЗМОЖНОСТИ
12 февраля 2024
13 февраля 2024
13 февраля 2024