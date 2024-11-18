Российский фондовый рынок упал на 2% на новостях о разрешении Байдена бить вглубь России

Российский рынок акций открылся снижением почти на 2% на новостях о том, что президент США Джо Байден мог разрешить Украине наносить удары вглубь территории России тактическими ракетами ATACMS.

Индексы РТС и Мосбиржи начали торги с падения на 1,85% до 2687,45 и 846,63 пункта соответственно. Впоследствии темпы падения замедлились и рынок несколько отыграл снижение: на момент публикации (13:39 мск) индекс Мосбиржи составлял 2 704,82 пункта (-1,72% за день), индекс РТС — 852,17 пунктов (-1,25% за день).



Сильнейшее падение показали привилегированные акции «Транснефти», потерявшие 7,55% и торгующиеся по 1242 рубля. Упали также котировки акций «Газпрома» (-3,12%), «Яндекса» (-1,85%), «Магнита» (-1,89%), «Аэрофлота» (-3,12%), «Северстали» (-2,51%), и облигации Ozon (-3,28%).



Незначительный рост показали только акции золотодобывающей компании «Полюс». На момент публикации они стоили 14 492 рубля, дорожая на 0,88%.

Резкая реакция рынка связана с риском геополитической эскалации, пишет «Интерфакс». Ранее широкий резонанс вызвала публикация The New York Times о том, что Байден разрешил ВСУ наносить удары тактическими ракетами ATACMS на территории Курской области с потенциалом расширения зоны на всю европейскую часть России.

Белый дом и посольство США в России от комментариев отказались.

Комментируя сообщение NYT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое разрешение со стороны США станет «качественно новым витком напряженности <...> и вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт».