Европейский рынок акций побил рекорд за счет роста оборонных компаний
Ключевой фондовый индекс Европы Stoxx 600 установил новый рекорд 17 февраля, достигнув 555,7 пункта. Рост произошел в первую очередь за счет акций оборонного сектора, пишет Reuters.
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По состоянию на 19:29 мск индекс находится на уровне 555,66 пункта (+0,59% к закрытию), следует из данных торгов. Европейский индекс Stoxx Europe Aerospace and Defence достиг самого высокого уровня за более чем 30 лет, указывает Financial Times.
Политические лидеры региона призвали к проведению экстренного саммита по конфликту на Украине. При этом США потребовали от Европы увеличить военные расходы на безопасность, указывает издание.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от стран Евросоюза увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП (до этого было 2%). Инвесторы ожидают, что на фоне этого доходы оборонной и аэрокосмической отраслей продолжат расти.
«Урегулирование конфликта на Украине может дать положительные импульсы роста для Европы, в том числе повышение доверия потребителей, снижение цен на энергоносители и более мягкие финансовые условия», — сказал агентству управляющий директор Erlen Capital Management Бруно Шнеллер.
Одновременно угроза введения ответных торговых пошлин со стороны США отступила до апреля, но обеспокоенность по этому вопросу все еще остается, указал аналитик. По его словам, торговая политика пока остается непредсказуемой.
Популярностью среди инвесторов пользовались также банковские акции. Этот сектор вырос на 1,5% за счет роста доходности облигаций и обновил 17-летний максимум.
Фондовый индекс Stoxx 600 в феврале несколько раз обновлял рекорды. В этом месяце индекс вырос на 2,8%, с начала года — на 9,3%.
Фото на обложке: Nicholas Cappello // Unsplash
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