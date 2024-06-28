В Москве появится сеть велополос для велосипедов и самокатов

Ассоциация операторов микромобильности и сервисы «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» анонсировали появление сети велополос в Москве.
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«Ассоциация операторов микромобильности обратилась в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с предложением по созданию дополнительной велоинфраструктуры в столице. В этом сезоне она будет временной, в перспективе велополосы могут стать постоянными», — говорится в совместном пресс-релизе.
Сообщается, что в качестве пилотного проекта уже реализованы велополосы на Цветном бульваре длиной 1,3 км.
Фото: «Яндекс Go»
До конца сезона будет нанесено еще 4,6 км велополос на 6 улицах в Хамовниках, Донском районе и кластере «Флакон».
По данным Департамента транспорта Москвы, за 3 месяца с открытия сезона аренды в Москве пользователи совершили уже более 29 млн поездок на электросамокатах, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период в 2023 году.
Фото: «Яндекс Go»
«Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» окрыли новый сезон в Москве 26 марта. Сервисы расширили парк устройств и обновили правила их использования. В конце мая компании сообщили о повышении размера штрафов за нарушение как ПДД, так и собственных правил компаний.
Фото на обложке: «Яндекс Go»
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