В Москве появится сеть велополос для велосипедов и самокатов

Ассоциация операторов микромобильности и сервисы «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» анонсировали появление сети велополос в Москве.

«Ассоциация операторов микромобильности обратилась в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с предложением по созданию дополнительной велоинфраструктуры в столице. В этом сезоне она будет временной, в перспективе велополосы могут стать постоянными», — говорится в совместном пресс-релизе.

Сообщается, что в качестве пилотного проекта уже реализованы велополосы на Цветном бульваре длиной 1,3 км.

Фото: «Яндекс Go»

До конца сезона будет нанесено еще 4,6 км велополос на 6 улицах в Хамовниках, Донском районе и кластере «Флакон».

По данным Департамента транспорта Москвы, за 3 месяца с открытия сезона аренды в Москве пользователи совершили уже более 29 млн поездок на электросамокатах, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период в 2023 году.

Фото: «Яндекс Go»

«Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент» окрыли новый сезон в Москве 26 марта. Сервисы расширили парк устройств и обновили правила их использования. В конце мая компании сообщили о повышении размера штрафов за нарушение как ПДД, так и собственных правил компаний.

Фото на обложке: «Яндекс Go»