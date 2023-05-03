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В Москве запретили запускать беспилотники

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Власти Москвы запретили с 3 мая запуск дронов над столицей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве запретили запускать беспилотники

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — сказано в сообщении.

Пресс-служба московского мэра также напомнила об административной и уголовной ответственности за несанкционированный запуск БПЛА. Когда ограничение будет снято, пока неизвестно.

В среду, 3 мая, в СМИ появилась информация об инциденте в центре Москвы с участием беспилотника.

Фото на обложке: R.M. Nunes / Shutterstock

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