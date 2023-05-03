В Москве запретили запускать беспилотники

Власти Москвы запретили с 3 мая запуск дронов над столицей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — сказано в сообщении.
Пресс-служба московского мэра также напомнила об административной и уголовной ответственности за несанкционированный запуск БПЛА. Когда ограничение будет снято, пока неизвестно.
В среду, 3 мая, в СМИ появилась информация об инциденте в центре Москвы с участием беспилотника.
Фото на обложке: R.M. Nunes /
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