В Москве запретили запускать беспилотники

Власти Москвы запретили с 3 мая запуск дронов над столицей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти», — сказано в сообщении.

Пресс-служба московского мэра также напомнила об административной и уголовной ответственности за несанкционированный запуск БПЛА. Когда ограничение будет снято, пока неизвестно.

В среду, 3 мая, в СМИ появилась информация об инциденте в центре Москвы с участием беспилотника.

Фото на обложке: R.M. Nunes / Shutterstock