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Магазины Москвы получили штрафы на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Магазины Москвы получили штрафы на 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Об этом рассказал ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Магазины Москвы получили штрафы на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

По словам Немерюка, всего штрафы получили около шести тысяч магазинов. Кроме того,из-за многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора были закрыты два магазина. 

«В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах. И этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям», — сказал Немерюк.

Власти обязали посетителей и сотрудников магазинов Москвы носить маски и перчатки с 12 мая. Причина — пандемия коронавируса. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.

Штраф за отсутствие масок и перчаток:

  • для физических лиц на предприятиях Москвы — 4 тысячи рублей;
  • для пассажиров общественного транспорта — 5 тысяч рублей;
  • для работодателя, зарегистрированного как юрлицо — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Власти Москвы 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают магазины и торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны. 

При этом москвичи должны носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа.

Фото: Zivica Kerkez / Shutterstock

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