Магазины Москвы получили штрафы на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

Магазины Москвы получили штрафы на 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Об этом рассказал ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, всего штрафы получили около шести тысяч магазинов. Кроме того,из-за многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора были закрыты два магазина.

«В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах. И этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям», — сказал Немерюк.

Власти обязали посетителей и сотрудников магазинов Москвы носить маски и перчатки с 12 мая. Причина — пандемия коронавируса. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.

Штраф за отсутствие масок и перчаток:

для физических лиц на предприятиях Москвы — 4 тысячи рублей;

для пассажиров общественного транспорта — 5 тысяч рублей;

для работодателя, зарегистрированного как юрлицо — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Власти Москвы 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают магазины и торговые центры, салоны красоты, кафе и рестораны.

При этом москвичи должны носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа.