В Москве появится «Народный каршеринг»

Столичный департамент транспорта объявил о разработке приложения «Народный каршеринг». Оно позволит жителям Москвы сдавать личные автомобили в краткосрочную аренду. Решение направлено на разгрузку дорог города. Об этом сообщил глава ведомства Максим Ликсутов.

Отмечается, что по статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Поэтому машину можно использовать для дополнительного заработка и решения вопроса загруженности столичных дорог.

Приложение будет собственностью Правительства Москвы. И власти будут анализировать профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления автомобилем.

Кроме того, планируется, что собственник машины сможет самостоятельно определять, какие водители смогут брать авто в аренду. Например, можно будет указать возраст, опыт и другие критерии. Также будет предусмотрен пункт для указания места возврата машины.

Сроки запуска приложения и другие детали не уточняются.

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагал создать «Народный каршеринг» в 2018 году.

«Для этого, конечно, нужна специальная платформа. И ваша машина [арендовалась бы] в течение нескольких часов, которые вы указали, по радиусу, в котором можно [ее] использовать», — рассказал Собянин.

В начале 2019 года каршеринг YouDrive начал принимать в свой автопарк машины частных лиц. Участникам программы предлагались скидка 33% на услуги компании и доход до 25 тысяч в месяц за сдачу одного автомобиля в аренду.

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