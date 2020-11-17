Программа поддержки инноваций Москвы стала номинантом премии ООН World Summit Awards

Столичная программа пилотного тестирования инноваций стала лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами». Она будет представлена в финале конкурса инновационных и цифровых инициатив ООН World Summit Awards 2020. Об этом Rusbase сообщил представитель Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР) Москвы.

Премия пройдет в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу. Финал состоится в конце декабря этого года.

«Все номинанты на премию проходят тщательный отбор. Эксперты более чем из 180 государств оценивают их по критериям международной конкурентоспособности», — рассказал заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Эксперты премии World Summit Awards изучат региональные инновационные и цифровые решения с точки зрения их возможного глобального значения. Номинантов будут оценивать по семи критериям: содержание, функциональность, дизайн, технологии, инновации, влияние на общество и ценность.

«Премия включает в себя два важных аспекта. С одной стороны, это достижение целей устойчивого развития ООН и использование информационно-коммуникационных технологий для развития стран и городов. С другой — развитие глобального общества знаний», — отметил председатель World Summit Awards Питер Брук.

Сергунина пояснила, что московская программа тестирования инноваций — это проект для развития технологичного бизнеса города. Он помогает предпринимателям испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории до выпуска продукта на рынок.

Так, в рамках программы уже тестировали:

беспилотную платформу для перевозки грузов на закрытых территориях «Эвокарго»,

дрон с бензиновым электрогенератором и увеличенным временем полета,

модульную систему для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ Easy ECG,

автоматический бесконтактный дезинфектор для рук «Био Точка»,

перчатку, управляемую мысленными командами «Экзокисть-2»,

тренажер для восстановления мелкой моторики кисти «Аника».

Реализацией программы занимается Агентство инноваций Москвы, созданное ДПиИР. Оно объединяет представителей власти и бизнеса с технологическими компаниями для создания, тестирования и внедрения инновационных решений.

«Сейчас программа пилотного тестирования инноваций реализуется на 90 площадках в 16 отраслях и помогает малому и среднему бизнесу апробировать новые решения на городских и коммерческих объектах», — рассказал глава ДПиИР Алексей Фурсин.

Отмечается, что недавно одной из площадок для тестирования инноваций стал технополис «Москва». Также новинки в сфере благоустройства, образования, отдыха и спорта могут протестировать жители города на территории ВДНХ. Кроме того, к программе присоединились некоторые московские вузы и школы.

По словам вице-мэра, организациям, на чьих площадках проводится пилотное тестирование, программа интересна тем, что они могут первыми безвозмездно знакомиться с перспективными технологиями в различных областях.

Фото: Avigator Fortuner / Shutterstock