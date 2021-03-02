Мошенники «приручили» боты в Telegram для шантажа пользователей

Аферисты начали пользоваться для шантажа персональными данными, которые собирают специальные боты в мессенджере Telegram, сообщил «Коммерсантъ». Деньги вымогают под угрозой взлома аккаунта или раскрытия информации о действиях пользователя.

Одним из источником для мошенников стал бот MailSearchBot от LeakCheck, рассказал изданию начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Бот за плату проверяет по номеру телефона, не «утекли» ли в интернет логины и пароли пользователей.

В бесплатной версии бота часть пароля скрыта, но мошенники прикладывают его в письме жертве, сообщая что в его компьютере появился вирус, который «собрал» все действия пользователя в сети, и требуют денег. Также с владельцем аккаунта аферисты связываются от имени службы безопасности сервиса, предлагают ввести новый пароль, так как прежний якобы был скомпрометирован.

В последнее время в мессенджере активно появляются боты, которые могут искать сведения практически о любом человеке. Самые известные из них — «Глаз Бога», «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot. Боты ищут данные, которые уже есть в открытом доступе. Если длительное время не менять пароли, то аккаунт может стать предметом атаки злоумышлеников, предупредил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский.

Шантажу может подвергнуться и бизнес, полагают эксперты по информационной безопасности. Закон о регулировании общедоступных персональных данных вступил в силу с 1 марта. По нему получить согласие на распространение таких сведений «по умолчанию» невозможно, также бизнесу запрещено собирать информацию о людях из социальных сетей без их согласия, даже если профиль открытый.

Аферисты могут «давить» на предпринимателей якобы в целях защиты субъектов персональных данных. Например, могут рассылать фейковые письма со штрафами за нарушение новых требований законодательства, приводит издание мнение основателя компании «Интернет Розыск» Игоря Бедерова.