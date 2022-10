Мошенники с начала года украли криптовалюты более чем на $2,3 млрд

По данным организации, специализирующейся на безопасности блокчейнов, в период с июля по сентябрь криптоплатформы и их пользователи потеряли более $428 млн, совершено 30 взломов проектов и девять атак мошенников.

Одной из наиболее крупных атак за последнее время стал взлом проекта Nomad Bridge, в августе злоумышленники украли у компании $190 млн. Тогда Nomad предложила хакерам вернуть 90% средств, что позволило бы им избежать уголовного преследования. Атака на маркетмейкер Wintermute унесла $160 млн. Кроме того, криптоплатформы Raccoon Network и Freedom Protocol оказались мошенническими и перевели более $20,8 млн в стейблкоине BUSD на сторонний счет.

От действий злоумышленников страдает в основном DeFi-сектор, потери платформ децентрализованного финансирования составляют 98,8% от всех убытков.

По данным ImmuneFi, на блокчейн BNB Chain пришлось 28,6% взломов, на проекты экосистемы Ethereum, в свою очередь, пришлось 23,2% атак.

Суммарный ущерб, нанесенный хакерами с начала года, составляет $2,328 млрд. Большую часть из этих средств мошенники похитили в начале года: $1,229 млрд в первом квартале, и $670 млн — во втором.

Основной причиной уязвимости DeFi-сервисов перед хакерами является открытость части исходного кода таких платформ. Злоумышленники ищут ошибки в коде и используют их для взломов.

При этом ущерб от криптомошенников снижается по сравнению с 2021 годом. Тогда, по данным Chainalysis, объем украденных средств составил $6,2 млрд.

