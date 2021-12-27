Московский суд оставил детей вдовы основателя Natura Siberica Андрея Трубникова без наследства

Троицкий районный суд Москвы отказал Анастасии Трубниковой, вдове скончавшегося в январе 2021 года основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, в признании двух ее несовершеннолетних детей наследниками компании. Информация о принятом решении опубликована на сайте суда.

Дети были рождены до брака с Трубниковым, пишет The Bell. Доводы Анастасии Трубниковой базировались на том, что несовершеннолетние Красновы находились на иждивении у бизнесмена, а значит могут претендовать на имущество. В суде были допрошены шесть свидетелей. Мнения о том, жили ли супруги вместе или раздельно, а также о ведении совместного хозяйства разделились.

Анастасия Трубникова предоставила три квитанции об оплате медицинских и образовательных расходов на детей. Но в суде посчитали, что при раздельном проживании этого мало, чтобы признать детей иждивенцами.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года, не оставив завещания. После этого в компании начался корпоративный конфликт, связанный с тем, что на наследство претендуют две жены предпринимателя и дети от разных браков.

Российское юрлицо компании — ООО «Первое решение».

Переговоры о распределении долей в Natura Siberica ведут АФК «Система», которая ранее договаривалась о покупке долей первой жены Трубникова Ирины. И структуры Олега Дерипаски, которые владеют заводом ДОЗАКЛ. В ноябре 2021 года к переговоровам присоединился глава золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

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