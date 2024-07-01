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Natura Siberica сменила гендиректора

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Natura Siberica сменила гендиректора. Ранее занимавший этот пост Феликс Либ возглавил совет директоров группы компаний. Новый CEO Сергей Быковских ранее руководил одной из крупнейших пивоваренных компаний и был президентом российского представительства Henkel.

Natura Siberica сменила гендиректора
  1. Новости

Группа компаний Natura Siberica объявила о смене в рядах руководства. Новым генеральным директором стал бывший президент российского представительства Henkel Сергей Быковских, сообщила пресс-служба Natura Siberica.

Кроме президентства в Henkel РФ Быковских руководил ООО «Объединенные пивоварни – холдинг», которое выпускает напитки под брендом «Охота», «Крушовице» и другими.

Уже бывший генеральный директор Natura Siberica Феликс Либ назначен председателем совета директоров группы компаний. В его компетенции войдет развитие компании на уровне стратегических решений в части повышения акционерной стоимости компании.

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