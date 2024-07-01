Natura Siberica сменила гендиректора. Ранее занимавший этот пост Феликс Либ возглавил совет директоров группы компаний. Новый CEO Сергей Быковских ранее руководил одной из крупнейших пивоваренных компаний и был президентом российского представительства Henkel.
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Группа компаний Natura Siberica объявила о смене в рядах руководства. Новым генеральным директором стал бывший президент российского представительства Henkel Сергей Быковских, сообщила пресс-служба Natura Siberica.
Кроме президентства в Henkel РФ Быковских руководил ООО «Объединенные пивоварни – холдинг», которое выпускает напитки под брендом «Охота», «Крушовице» и другими.
Уже бывший генеральный директор Natura Siberica Феликс Либ назначен председателем совета директоров группы компаний. В его компетенции войдет развитие компании на уровне стратегических решений в части повышения акционерной стоимости компании.
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