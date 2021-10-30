Траты москвичей в алкомаркетах выросли на 70% перед локдауном

Перед локдауном москвичи массово ринулись в алкомаркеты – траты жителей Москвы в этих магазинах выросли на 70% накануне начала нерабочих дней. Среди торговых сетей москвичи предпочли «Красное и Белое» и «Винлаб» – они стали лидерами роста продаж.

О росте затрат жителей Москвы в алкогольных магазинах свидетельствуют данные Tinkoff CoronaIndex, который показывает, как меняется жизнь в России под влиянием последствий пандемии.

27 октября – день перед началом локдауна – траты москвичей в алкомаркетах выросли почти на 70%. Количество транзакций выросло на 21%, средний чек вырос почти на 40%, рассказали в «Тинькофф».

«Почти во всех крупнейших сетевых алкогольных магазинах выросла сумма покупок: сумма транзакций в среднем увеличилась на треть, а количество транзакций – на 23%», – отметили авторы исследования.

Среди крупных сетей наибольший рост продаж показала «Винлаб» – сумма покупок за неделю выросла на 82%. Лидером продаж и по количеству, и по объему покупок накануне нерабочих дней стала сеть «Красное и белое». За неделю сумма продаж в магазинах выросла на 27%.

В исследовании использовались только данные по продажам по картам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!