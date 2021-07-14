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Названы любимые оттенки помады у россиянок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Названы любимые оттенки помады у россиянок. Безоговорочное лидерство оказалось за розовыми тонами. Также женщины в нашей стране предпочитают нюдовые и ягодные оттенки. Классический красный пользуется популярностью все меньше.

Названы любимые оттенки помады у россиянок

В Avon проанализировали покупки российскими женщинами помады и выяснили, какие оттенки они предпочитают.

  • розовые тона – 50% покупок;
  • нюдовые оттенки – 21%;
  • ягодные – 14%;
  • классические красные – 8%;
  • оранжевые – 7%.

При этом покупательницы чаще выбирают помаду с кремовым эффектом (41%), на втором месте – глянцевые помады (29%), на третьем – матовые (22%), на последнем – металлик (8%), рассказали в Avon.

«Примечательно, что во время глобального локдауна продажи помады красных оттенков упали почти вдвое: на этот период многие поклонницы сочных тонов сменили предпочтения на более спокойные варианты. После Нового года красная помада вновь начала набирать популярность», – отметили в компании.

Женщины в России в подавляющем большинстве предпочитают классическую помаду – две трети покупок приходится именно на этот вид косметики для губ.

В Avon также рассказали, что по итогам 2020 года они стали лидером на российском рынке косметики для губ. На их продажи пришлось 9,3% от всех покупок в штуках и 7,8% от всех затрат на покупку, сказали в компании.

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Фото: Avon

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