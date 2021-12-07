Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2022 году

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в следующем году.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу 1 января 2022 года.
В изначальной редакции законопроект предполагал, что размер МРОТ составит 13,6 тыс. рублей в месяц, но ко второму чтению глава страны предложил поправку, которая предусматривала повышение минимума оплаты до 13,8 тыс. рублей.
Повышение МРОТ, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, приведет к увеличению зарплат почти 3 млн россиян.
В августе 2021 года депутаты ЛДПР предложили увеличить МРОТ до 20 тыс. рублей с начала 2022 года. Как отметили в партии, низкий МРОТ «уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос», что приводит к сдерживанию ВВП.
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Фото на обложке: пресс-служба президента России
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