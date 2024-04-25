Малый и средний бизнес ожидает ключевую ставку на уровне 14% к лету 2024 года

Большинство предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) ожидают снижения ключевой ставки Банка России до 14% к лету 2024 года. Об этом сообщается в исследовании банка «Бланк», с результатами которого ознакомился RB.RU.

В настоящее время ключевая ставка сохраняется на уровне 16% годовых. Следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки состоится 26 апреля.

Из исследования «Бланка» следует, что 87% предпринимателей ожидает снижения ставки в этом году. Из них 66% опрошенных ожидают снижения уже к лету. 10% ждут снижения в апреле или мае.

Четверть (24%) считают, что снижение ставки произойдет осенью или позднее.

Из тех, кто ожидает снижения, коридор в минус 2 процентных пункта (п.п.) ожидают 78% опрошенных, 17% отмечают реалистичный коридор в минус 1 п.п. Всего 5% предполагают снижение больше чем в 2 п.п.

Опрос также показал, что 39% МСБ уже привыкли к высокой ставке и стараются фокусироваться на депозитах и альтернативных инструментах. 48% ждут снижения. Комфортно при повышении ключевой ставки будет лишь 13% опрошенных.

В качестве желаемой ставки предприниматели отмечают коридор в 7–10% (его выбрали 45%). По словам предпринимателей, высокая ставка ЦБ создает сложности в расчете с контрагентами и делает невозможным масштабирование за счет заемных средств.

Больше всего высокая ставка не комфортна для предпринимателей из торгового сегмента. Меньшую сложность с высокой ставкой ощутили предприниматели из сегментов IT и консалтинга.

Опрос был проведен среди 2,5 тыс. предпринимателей по всей России из разных сегментов бизнеса. 70% — ИП, 30% — ООО с действующим бизнесом минимум 1 год. Метод исследования — телефонное количественное исследование по заранее подготовленному пулу вопросов.

Ранее исследование ПРИМ от «Сбера» и Минэкономразвития по итогам четвертого квартала 2023 года показало, что более 40% предпринимателей столкнулись с трудностями из-за роста ключевой ставки.

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