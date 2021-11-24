Малый и средний бизнес увеличил продажи на Wildberries почти на 100%

По итогам 10 месяцев 2021 года общие продажи представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) на Wildberries выросли на 98% год к году и достигли 395,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Продажи самозанятых, которые реализуют на онлайн-площадке различные товары, изготовленные своими руками, за этот период составили 3,3 млрд рублей, на 1221% больше, чем за 10 месяцев 2020 года.

Лидерами по обороту на Wildberries в январе-октябре стали предприниматели из Московского региона (226,6 млрд рублей, +98% год к году) и Санкт-Петербурга (24,2 млрд рублей, +88%), а за пределами двух столиц наибольший оборот продемонстрировали представители МСБ из следующих регионов:

Ивановской обл. (12,7 млрд рублей, +123% год к году);

Новосибирской обл. (7,2 млрд рублей, +86%);

Краснодарского кр. (7 млрд рублей, +256%);

Свердловской обл. (6,8 млрд рублей, +140%);

Ростовской обл. (6 млрд рублей, +110%).

Самыми динамичными темпами рос оборот МСБ из Камчатского края (+1028% год к году), республик Бурятия (+756%) и Якутия (+755%), а также Еврейской АО (+568%) и Вологодской области (+498%).

Среди наиболее востребованной у покупателей Wildberries продукции от представителей МСБ, которой за 10 месяцев 2021 года приобрели в штуках больше всего – одежда от дизайнеров и швей из Ивановской области, продукты питания от фермеров Ростовской области, различные товары для благоустройства дома и дачи от предпринимателей из Нижегородской области, нижнее белье из Краснодарского края, а также посуда и различный кухонный инвентарь от малого бизнеса Новосибирской области.

По подсчетам Wildberries , в настоящий момент свои товары на маркетпелйсе продают около 400 тыс. предпринимателей. С начала 2021 года их число увеличилось на 300 тыс. — это больше, чем за все 17 лет истории компании. Около 90% от общего числа продавцов онлайн-площадки – представители МСБ и самозанятые.

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