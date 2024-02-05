В Москве появилась первая аптека-робот

В Москве заработала первая аптека-робот, она появилась на территории городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Система автоматизирует процессы получения, учета и хранения лекарств. Также робот проверяет срок годности препаратов, их соответствие товарным накладным, формирует необходимые заказы для отделений больницы.
Отмечается, что это позволит упростить и ускорить работу медиков.
По словам Собянина, проект «Умная аптека» находится на стадии пилота. Город распространит его на другие стационары, если он окажется эффективен.
Фото и видео: Telegram-канал Сергея Собянина
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