В Москве появилась первая аптека-робот

В Москве заработала первая аптека-робот, она появилась на территории городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Система автоматизирует процессы получения, учета и хранения лекарств. Также робот проверяет срок годности препаратов, их соответствие товарным накладным, формирует необходимые заказы для отделений больницы.

Отмечается, что это позволит упростить и ускорить работу медиков.

По словам Собянина, проект «Умная аптека» находится на стадии пилота. Город распространит его на другие стационары, если он окажется эффективен.

Фото и видео: Telegram-канал Сергея Собянина