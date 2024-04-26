«МТС Банк» провел IPO по верхней границе ценового диапазона

«МТС Банк» провел первичное публичное размещение (IPO) и сообщил о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже под тикером MBNK c 26 апреля.
Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — стоимость одной акции составила 2,5 тыс. рублей, говорится в материалах банка.
Рыночная капитализация «МТС Банка» с учетом бумаг, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит примерно 86,6 млрд рублей.
Сообщается, что спрос инвесторов примерно в 15 раз превысил объем IPO, а итоговый объем размещения достиг 11,5 млрд рублей.
Всего было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. IPO стало рекордным на российском рынке по объему спроса и количеству заявок инвесторов.
Доля акций Банка в свободном обращении (free-float) по результатам размещения будет составлять примерно 13,3%.
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные лица договорились ограничить отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов на Мосбирже.
В рамках IPO также структурирован механизм стабилизации объемом до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
Средства, которые банк привлек в ходе IPO, пойдут на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса.
Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko /
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