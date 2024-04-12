«МТС Банк» объявил о проведении IPO на Мосбирже

«МТС Банк» официально сообщил о планах провести IPO на Мосбирже. Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Об этом RB.RU сообщили в компании.

Привлеченные в ходе первичного публичного размещения акций средства компания направит на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование розничного бизнеса.

В рамках IPO телеком-оператор МТС — мажоритарный акционер банка – не планирует продавать принадлежащие ему акции кредитной организации. По итогам размещения он сохранит мажоритарную долю в капитале банка.

О подготовке «МТС Банка» к IPO стало известно в январе 2024 года. Актив может быть оценен в диапазоне от 76,5 млрд рублей до 97 млрд.

В январе 2022 года СМИ со ссылкой на представителей кредитной организации писали, что менеджмент банка активно прорабатывает сценарии первичного размещения акций.

«МТС Банк» — дочерняя структура компании МТС, которая на 42,09% принадлежит АФК «Системе». В феврале 2023 года кредитная организация пополнила санкционный список США.

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