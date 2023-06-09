«МТС-банк» запустил в Таджикистане сервис оплаты по QR-коду

«МТС-банк» запустил платежный сервис, с помощью которого за границей можно оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях по QR из любых российских банков. Первым к сервису подключился Таджикистан. Все платежи проходят без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в сомони.
Сервис доступен клиентам любых российских банков, в приложении которых есть возможность считывания QR-кода, пишет «Коммерсант».
Сервисом уже заинтересовались и другие банки Таджикистана, интеграция также обсуждается с банками Узбекистана, Киргизии и Армении.
Юристы считают, что риски вторичных санкций при такой схеме могли бы возникнуть, если бы в цепочке платежей использовалась бы валюта недружественных стран.
Фото на обложке: МТС
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