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«МТС-банк» запустил в Таджикистане сервис оплаты по QR-коду

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«МТС-банк» запустил платежный сервис, с помощью которого за границей можно оплачивать товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях по QR из любых российских банков. Первым к сервису подключился Таджикистан. Все платежи проходят без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в сомони.

«МТС-банк» запустил в Таджикистане сервис оплаты по QR-коду

 Сервис доступен клиентам любых российских банков, в приложении которых есть возможность считывания QR-кода, пишет «Коммерсант».

Сервисом уже заинтересовались и другие банки Таджикистана, интеграция также обсуждается с банками Узбекистана, Киргизии и Армении.

Юристы считают, что риски вторичных санкций при такой схеме могли бы возникнуть, если бы в цепочке платежей использовалась бы валюта недружественных стран.

Фото на обложке: МТС

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