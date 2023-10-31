МТС выступила против требования ФАС отменить плату за раздачу интернета

Оператор МТС не согласен с требованием ФАС обеспечивать безлимитную раздачу интернета с мобильных устройств, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу.
В компании считают, что действующие тарифы экономически обусловлены и рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов. При этом ПК потребляют больше трафика, а значит, предусмотрена другая линейка тарифов.
В пресс-службе пояснили, что выравнивание цен на трафик для всех категорий устройств приведет к тому, что операторам придется повысить стоимость трафика для всех тарифов.
«Таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — сообщили в МТС.
Летом ФАС решила проверить операторов жалобы абонентов на списание средств за подключение точки доступа. После проверки служба выдала операторам из «большой четверки» предупреждение, а затем и обязала отменить плату за раздачу трафика.
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