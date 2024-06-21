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Сервис путешествий МТС Travel начал выпускать гастрономические путеводители по России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Входящий в экосистему МТС сервис путешествий МТС Travel запустил серию гастрономических путеводителей по российским городам. Сейчас пользователям доступны онлайн-гиды по Владивостоку, Калининграду и Красноярску, до конца года путеводители появятся еще в шести городах России. Об этом говорится в сообщении МТС Travel.

Сервис путешествий МТС Travel начал выпускать гастрономические путеводители по России
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В онлайн-гидах собраны подборки ресторанов и кафе. Например, места для завтраков, заведения, где можно попробовать блюда из локальных продуктов, бюджетные кафе и бистро.

Гастроточки попадают в путеводители МТС Travel на основе отзывов гостей и мнения локальных экспертов. Сервис использует Big Data и искусственный интеллект, чтобы отобрать заведения со средней оценкой не ниже 4 баллов по 5-балльной шкале. После этого рестораны с высокими оценками верифицируют местные гастроэксперты.

В путеводителях также есть рекомендации местных жителей и экспертов по локальной кухне, подобраны отели рядом с ресторанами, доступна афиша гастрономических мероприятий в регионе и советы путешественникам.

До конца года сервис планирует выпустить цифровые гастрономические гиды по Нижнему Новгороду, Казани, Новосибирску, Мурманску, Екатеринбургу и Петропавловску-Камчатскому. Города для путеводителей отбираются с учетом популярности у туристов, наличия яркой локальной кухни, присутствия заведений-победителей гастропремий, а также гастромероприятий. 

Абоненты МТС получают гастрономические путеводители МТС Travel в SMS. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам.

Фото на обложке: Unsplash

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