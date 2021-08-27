МТУСИ и «Контроль ИТ» подписали соглашение о сотрудничестве

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и ООО «Контроль ИТ» подписали договор о сотрудничестве 25 августа. Об этом сообщили представители университета. В подписании документа приняли участие ректор МТУСИ Сергей Ерохин и генеральный директор компании ООО «Контроль ИТ» Александр Ильин.

Сотрудничество с «Контроль ИТ» позволит МТУСИ использовать новейшие технологии для обучения студентов и разработки новых решений актуальных производственно-технологических задач. В рамках сотрудничества университет получит телекоммуникационное оборудования Cisco, а также платформу Alix. Это гибкое и высокопроизводительное решение, способствующее развитию и оптимизации процесса передачи информации.

«Контроль ИТ» — разработчик и производитель уникальных систем повышения надежности и эффективности использования ресурсов телекоммуникационной инфраструктуры. Компания занимается разработкой и производством программно-аппаратных комплексов для контроля и управления трафиком с целью повышения качества услуг связи и экономии денежных средств организаций на поддержание информационно-коммуникационных технологий.