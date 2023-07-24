Суд признал банкротом производителя мини-проекторов «Мультикубик» (Cinemood на международном рынке), компания подала иск летом прошлого года.
Решение опубликовано 21 июля в картотеке Арбитражного суда Москвы, на документ обратил внимание Telegram-канал The Edinorog.
«Признать несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью "МУЛЬТиКУБИК". Открыть в отношении Общества с ограниченной ответственностью "МУЛЬТиКУБИК" (конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в документе.
Заседание, на котором будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего, назначено на 16 января 2024 года.
В числе кредиторов компании значатся «М.Видео», онлайн-кинотеатр «иви», ООО «Элиас-Новосибирск», «Почта России», грузовая компания «Крафттранс», а также созданный ФРИИ коворкинг tech и Дальневосточный фонд высоких технологий.
Компанию в 2014 году основали Михаил Буховцев, Дарья Мингалиева и Павел Журавлев. С 2017 года «Мультикубик» закрыл несколько инвестиционных раундов. Компания привлекла $2,5 млн от ФРИИ, $100 тысяч от фонда SSOV, 263 млн рублей от RBF Ventures и других инвесторов.
В начале прошлого года стало известно о задолженностях производителя на сумму в 47,3 млн рублей.
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