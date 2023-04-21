Состояние Маска сократилось на $11 млрд за день из-за взрыва Starship и обвала Tesla

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска всего за один день сократилось на $11,4 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time. Миллиардер стал лидером по сокращению капитала среди богатейших людей за последние 24 часа, но при этом сохранил вторую строчку рейтинга.

Сейчас капитал Маска оценивается в $173,6 млрд.

На состояние миллиардера повлияло снижение акций Tesla — они обвалились почти на 10% из-за отчета, который разочаровал инвесторов. Компания получила рекордно низкую квартальную прибыль — $2,5 млрд (снижение на 24% год к году), что стало худшим показателем за последние два года.

На настроения повлияли и заявления Маска на звонке с инвесторами. Основатель Tesla дал понять, что компания продолжит политику снижения цен на свои электромобили, чтобы нарастить долю на рынке.

В тот же день в небе над космодромом Starbase в Бока-Чико (штата Техас) взорвалась сверхтяжелая ракета Starship от Space X, которую планируется использовать в будущем для полетов на Луну и Марс.

Это был первый тестовый полет космического корабля с полной нагрузкой, но без экипажа на борту. Starship должен был совершить неполный оборот вокруг Земли и приводниться в Тихом океане.

Ракете удалось оторваться от стартовой площадки, однако спустя несколько минут космический аппарат вошел в неконтролируемое вращение из-за того, что сработали не все двигатели. Нештатная ситуация возникла на высоте 38 км во время отделения первой ступени ракеты.

Фото на обложке: Скриншот из видео на YouTube