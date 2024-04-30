Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Маск разбогател на $37 млрд за пять дней на фоне новостей о выходе автопилота Tesla на рынок Китая

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Состояние главы Tesla Илона Маска выросло на $37,3 млрд за последние пять дней. Это самый большой недельный прирост капитала американского миллиардера с марта 2022 года, когда Маск объявил о планах купить Twitter за $44 млрд.

Маск разбогател на $37 млрд за пять дней на фоне новостей о выходе автопилота Tesla на рынок Китая

Как сообщает Bloomberg, акции Tesla показали лучший рост за последние три с лишним года на фоне новостей о выходе своей системы автономного вождения на рынок Китая.

В понедельник, 29 апреля, состояние Маска увеличилось на $18,5 млрд, составив $201,5 млрд. Стоимость ценных бумаг Tesla за день выросла на 17,76%. По оценкам агентства, Илон Маск продемонстрировал 13-й в истории суточный прирост капитала.

Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что производитель электрокаров получил одобрение от китайских властей на развертывание своей системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Tesla заключила соглашение с китайским IT-гигантом Baidu — лидер местного рынка поисковых систем поможет компании Маска в навигации и картографировании.

Кроме того, американскому автопроизводителю удалось пройти соответствие китайским требованиям безопасности данных и конфиденциальности.

Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 L'Occitane станет частной компанией
  2. 2 Рост состояния Маска, выкуп акций L'Occitane, риск блокировки TikTok в ЕС: главное 30 апреля
  3. 3 ОАЭ потратят $35 млрд на строительство крупнейшего аэрохаба в мире
  4. 4 FT: налоги западных банков в России выросли в четыре раза
  5. 5 Власти ЕС выступили против передачи российских активов Ariston и Bosch

ВОЗМОЖНОСТИ

01 мая 2024

Новатор Москвы

02 мая 2024

Стартап-тур 2024 (Липецк)

05 мая 2024

Конкурс для самозанятых Москвы «Ты можешь!»

Все ВОЗМОЖНОСТИ