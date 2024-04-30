Маск разбогател на $37 млрд за пять дней на фоне новостей о выходе автопилота Tesla на рынок Китая

Состояние главы Tesla Илона Маска выросло на $37,3 млрд за последние пять дней. Это самый большой недельный прирост капитала американского миллиардера с марта 2022 года, когда Маск объявил о планах купить Twitter за $44 млрд.
Как сообщает Bloomberg, акции Tesla показали лучший рост за последние три с лишним года на фоне новостей о выходе своей системы автономного вождения на рынок Китая.
В понедельник, 29 апреля, состояние Маска увеличилось на $18,5 млрд, составив $201,5 млрд. Стоимость ценных бумаг Tesla за день выросла на 17,76%. По оценкам агентства, Илон Маск продемонстрировал 13-й в истории суточный прирост капитала.
Ранее на этой неделе Bloomberg сообщил, что производитель электрокаров получил одобрение от китайских властей на развертывание своей системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
Tesla заключила соглашение с китайским IT-гигантом Baidu — лидер местного рынка поисковых систем поможет компании Маска в навигации и картографировании.
Кроме того, американскому автопроизводителю удалось пройти соответствие китайским требованиям безопасности данных и конфиденциальности.
Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock
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