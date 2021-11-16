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Илон Маск продал очередной крупный пакет акций Tesla

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель Tesla Илон Маск продолжает продажу акций компании. На этот раз он закрыл сделку по продаже еще 934 тыс. акций Tesla.

Илон Маск продал очередной крупный пакет акций Tesla

Стоимость ценных бумаг составила $930 млн, сообщил Reuters. Накануне акции Tesla упали в цене почти на 2%, до $1013,39 за бумагу, а капитализация компании снизилась уже на $207 млрд. Ценные бумаги компании дешевеют с того момента, как Маск заявил о готовность продать 10% акций, принадлежащих ему.

На прошлой неделе глава Tesla уже совершил несколько крупных сделок по продаже акций компании совокупной стоимостью более $5 млрд. Акции были проданы двумя пакетами 9 и 10 ноября – один на $3,8 млрд, второй – на $1,1 млрд. 12 ноября Маск продал еще 630 тысяч акций на $687 млн.

Маск продал часть акций, чтобы выполнить налоговые обязательства. Ранее глава Tesla запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% из принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги. Он подчеркивал, что продажа акций является единственным способом платить налоги.

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Фото на обложке: Naresh111 / Shutterstock

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