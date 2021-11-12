Илон Маск снова продал акции Tesla – в этот раз на $687 млн

Илон Маск реализовал еще одну сделку по продаже акций Tesla – на этот раз на $687 млн. Несколько дней назад мультимиллиардер провел опрос в Twitter, стоит ли продавать 10% принадлежащих ему акций. Пользователи ответили «да» – Маск уже продал ценные бумаги Tesla на сумму $5 млрд.

О продаже Илоном Маском около 630 тысяч акций Tesla свидетельствуют бумаги, которые мультимиллиардер подал в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Выручка от продажи составила примерно $687 млн.

Несколько дней назад Илон Маск заявил о намерениях продать 10% принадлежащих ему акций Tesla. Ответ на вопрос – стоит ли это делать – Маск решил получить от пользователей Twitter. Глава Tesla провел в соцсети опрос, в ходе которого пользователи высказались за продажу.

В итоге в течение трех дней Илон Маск продал ценные бумаги Tesla на общую сумму около $5 млрд. Сделки прошли двумя пакетами – один на $3,8 млрд, второй – на $1,1 млрд. У Илона Маска теперь осталось 167,5 млн акций Tesla. По текущему курсу их стоимость составляет около $178 млрд.

По информации CNBC, Маск вне зависимости от результатов опроса продал бы акции Tesla по той причине, что ему необходимо уплатить налоги за опционы на акции производителя электрокаров, срок которых истекает летом 2022 года. Сумма налога составляет $15 млрд.

После опроса и распродажи Илоном Маском акций их стоимость на бирже значительно снизилась. В период с 9 ноября по 12 ноября ценные бумаги снизились в цене с $1171 до $1046. Капитализация Tesla падала ниже $1 трлн, но в течение двух последних торговых сессий восстановилась и на данный момент составляет $1,04 трлн.

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