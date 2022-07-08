Маск остановил переговоры с инвесторами по финансированию покупки Twitter — Washington Рost

Команда миллиардера Илона Маска прекратила переговоры с инвесторами по финансированию покупки соцсети Twitter за $44 млрд, пишет Washington Рost со ссылкой на источники. Она признала, что сведения о фальшивых аккаунтах и спам-ботах в сети не могут быть проверены.
Источники издания сообщают, что команда Маска остановила обсуждения с инвесторами в течение последних нескольких недель после того, как поняла, что не может оценить перспективы бизнеса Twitter и проверить данные о фальшивых аккаунтах и спам-ботах в социальной сети.
Сам Twitter ранее передал партнерам сведения из базы данных для корпоративных клиентов соцсети — там содержится запись твитов в режиме реального времени, количество устройств и учетных записей, с которых производятся публикации на платформе.
Один из источников газеты знает, что команда миллиардера собирается в ближайшее время принять решения, которые «радикально изменят» ситуацию со сделкой. В чем именно они будут заключаться, собеседники издания не уточнили.
Если Маск откажется от покупки, это повлечет судебную тяжбу. Условия сделки предполагают, что Маск обязан заплатить $1 млрд, чтобы расторгнуть ее.
Эксперты по правовым вопросам пояснили Washington Рost, что Twitter способна заставить Маска купит соцсеть, если причина отказа от сделки не будет связана с основным бизнесом компании.
Маск же в своем первоначальном предложении не воспользовался данным ему правом глубже изучить финансовое состояние Twitter.
Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд в апреле. Позднее бизнесмен заявил, что считает уместным заплатить за Twitter меньше — он оценил долю спам-аккаунтов в соцсети в 20–25%.
Фото на обложке: Tada Images /
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