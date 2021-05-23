Илон Маск поддержал криптовалюту в соревновании с бумажными деньгами

Генеральный директор Tesla Inc Илон Маск написал Twitter, что в битве между бумажными деньгами и криптовалютами он поддерживает криптовалюту.

«Настоящая битва идет между бумажными деньгами и криптовалютой. В целом, я поддерживаю последнее», — написал он в ответ пользователю, который спросил его мнение о людях, которые злятся на него из-за криптовалюты.

Ранее Маск неоднократно сравнивал биткоин с бумажными деньгами и часто писал в Twitter о криптовалютах, что сказывалось на позициях биткоинов. Так в феврале биткоин резко вырос после того, как Tesla сообщила о покупке криптовалюты на 1,5 млрд долларов и планах начать принимать ее в качестве формы оплаты за электромобили.

Однако в мае биткоин резко упал после того, как Маск объявил об отказе Tesla принимать биткоины для покупки автомобилей, сославшись на экологические проблемы, возникновение которых провоцирует майнинг. Большая часть биткоинов производится в Китае и в процессе используются дешевый, вредный для климата уголь, сказал Маск. Он добавил, что Tesla может пересмотреть решение, если ситуация изменится. Выступление Маска относительно биткоина в Saturday Night Live привело к падению цен.

Некоторые инвесторы Tesla Inc положительно восприняли решение Маска прекратить принимать биткоины в качестве оплаты электромобилей. Так вице-президент группы ответственных инвестиций BMO Global Asset Management Дэвид Снейд сказал, что компания оценивает биткоин как «чистый минус». Он подчеркнул, что положительный потенциал биткоина остается недоказанным, но отрицательные стороны «вполне реальны и присутствуют».

Несколько дней назад Маск писал, что не продал ни один из своих активов Dogecoin и не планирует это делать.

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Фото: Open Studio / Shutterstock