Российский EdTech-стартап MyBuddy.ai привлек $1 млн от фонда Leta Capital

Виртуальный репетитор английского языка с искусственным интеллектом MyBuddy.ai привлек $1 млн от российского венчурного фонда Leta Capital. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда.

Это четвертая инвестиция Leta Capital в проект с технологиями в онлайн-обучении. Сейчас в портфеле фонда представлены стартапы Cerevrum, Devar и NovaKid.

Полученная доля в MyBuddy.ai не раскрывается.

Инвестиции будут направлены на развитие продукта и расширение глобального присутствия (в приоритете – испаноязычные страны), сообщил Rusbase представитель фонда.

Приложение Buddy представляет собой виртуального анимационного репетитора английского языка. Отличительная особенность приложения — голосовые AI-технологии.

MyBuddy.ai стал первой российской командой, получившей первую премию за инновации на международном конкурсе образовательных технологий GESA 2019 (Global Edtech Startup Award) в Лондоне. Также в январе этого года стартап объявил о слиянии с калифорнийской EdTech-компанией Edwin.

Фото: Unsplash